В полуфинале Западной конференции КХЛ ярославский «Локомотив» будет бороться с петербургским СКА
Наш «Локомотив», одолев вчера в Сочи одноименный клуб, набрал при этом четвертую победу в серии и в режиме ожидания замер, глядя за соперниками другого ¼ финала, где московский «Спартак» против грозного петербургского СКА сумел одержать две победы в серии. Если бы «Спартак» смог довести свою серию до победы, тогда нашему «бронепоезду» пришлось играть с другим московским клубом, с «Динамо». Но сотворить сенсацию спартаковцы все же не смогли. Так что четверка победителей четвертьфиналов «Запада» расставила пары так: ЦСКА-«Динамо» и СКА-«Локомотив».
Серии полуфиналов стартуют 13 марта в Москве, согласно позиций команд после завершения «регулярки»
ИСТОЧНИК KP.RU
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