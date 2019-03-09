2019-03-09T19:44:59+03:00
Туризм

Приехать на 8 марта и остаться на блины: российские туристы хотят провести выходные в Ярославле

Столица "Золотого кольца" обошла по популярности европейские города
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Туристы любят ЯрославльТуристы любят ЯрославльФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославль вошел в десятку лучших городов мира для путешествия 8 марта. Ярославль несколько отстал от Парижа и Рима, но обогнал, например, Прагу, Берлин и Минск. Агентство Турстат расспросило туристов, куда они хотели бы поехать на праздничные выходные, и получился список из 15 городов.

Городом для путешествия мечты Ярославль назвали шесть процентов опрошенных. Столько же захотели съездить в Москву. А самым популярным городом внезапно оказался Санкт-Петербург. Он обогнал Париж аж на четыре процента. Ниже Ярославля в рейтинге расположились Минск, Прага, Ялта, Баку, Берлин, Ереван, Казань и Таллин.

Возможно, туристы хотели приехать в Ярославль не только ради романтики, но и ради большого выбора развлечений и блинов на Главной Масленице страны. Мы, кстати, собрали всю программу в одном материале.

А все местные жители весной смогут посмотреть историю своего города на большом экране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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