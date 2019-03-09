2019-03-09T14:47:03+03:00
Общество

Опасная погода в Ярославской области: чего ждать 9 марта

Ветер и налипание мокрого снега могут испортить не только настроение
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Крепкий зонтик обязательно понадобитсяКрепкий зонтик обязательно понадобитсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В субботу, 9 марта, в Ярославской области обещают опасную погоду. Гидрометцентр предупредил о желтом уровне опасности. Синоптики рассказали, что весь день по области будут дуть ветры со скоростью до 17 метров в секунду. А теплая погода обеспечит налипание мокрого снега на все, что ему попадется на пути.

К этим опасным и неприятным вещам добавится еще противный дождь. Вероятность того, что он пойдет, оценили в 99 процентов. Так что, если вы еще не достали зонтики, самое время их отряхнуть от пыли и вывести на прогулку.

Но, конечно же, если вам не нужно срочно куда-то идти, лучше остаться дома. Снежные глыбы все еще висят на ярославских крышах и никогда не знаешь, когда одна из них решит спуститься на землю. В любом случае, будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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