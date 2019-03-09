Двое пострадавших и ошметки: в Ярославле столкнулись "Жигуль" и иномарка
Машины буквально раскурочило
Столкновение было сильнымФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Вечером пятницы, 8 марта, в Ярославле произошло ужасное столкновение. Около 16:40 на перекрестке проспекта Фрунзе и Костромского шоссе две машины не поделили дорогу. "Жигули" и иномарка сильно пострадали от удара. А по всей дороге разлетелись ошметки от машин.
- В результате происшествия есть пострадавшие, - рассказали в ярославском МЧС.
По словам очевидцев, люди несильно травмировались, но их все равно увезли на скорой. Этот перекресток часто становится местом аварий. Но аккуратнее быть у водителей не получается.
Напомним, 8 марта в Ярославской области перевернулись две машины: внедорожник и легковушка.
ИСТОЧНИК KP.RU