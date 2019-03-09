2019-03-09T13:14:03+03:00
Общество

От жителей для жителей: в Ярославле покажут документалку, деньги на которую собрал народ

Фильм "Мы объявляем вам Весну!" выйдет 1 апреля [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Киноклуб "Нефть"Фото: Киноклуб "Нефть"
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В Ярославле покажут фильм о городе, который сняли на деньги горожан. Премьера фильма "Мы объявляем вам Весну!" пройдет 1 апреля в Киноклубе "Нефть". В этот день будет сразу два сеанса: в 18:30 и 21:00. Но на первый сеанс уже все билеты проданы.

- В центре России есть город, судьба которого удивительна. Родина первого русского театра, первого провинциального журнала, первого Народного фронта, первых школьных олимпиад. Несколько раз за его тысячелетнюю историю здесь происходили события, на которые смотрела вся Россия и которые меняли если не судьбу всего государства, то судьбы самих горожан уж точно. В чём же загадка этого города, объявляющего Весну всей стране? - анонсировали фильм в Киноклубе.

В фильме историю Ярославля рассказывают его известные и неизвестные жители: актеры, музыканты, активисты, преподаватели, экс-депутаты и первый губернатор Ярославской области в современной России. Самому младшему во время съемок было 16 лет, а старшей - 90 лет. А экспертом выступил известный в городе историк Владимир Федюк.

Режисером фильма выступила Мария Сандлер, фильм длится час и 15 минут. Возрастное ограничение - 16+.

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВЕСНУ_ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР.Видео: Киноклуб "Нефть"

ИСТОЧНИК KP.RU

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