2019-03-09T11:19:52+03:00
Происшествия

Винни-Пух уже не тот: ярославец украл меда на три тысячи рублей

Притвориться тучкой мужчина не смог
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Сладкоежка вынес меда на три тысячи рублейСладкоежка вынес меда на три тысячи рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Заволжском районе Ярославля поймали вора меда. Мужчина сделал магазин на проспекте Машиностроителей беднее на три тысячи рублей. Ярославский Винни-Пух не смог притвориться тучкой, поэтому его лицо попало на камеру.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в ярославской полиции.

Полиция нашла 34-летнего мужчину по видео. Тот признался в преступлении, на него завели уголовное дело. Суд теперь решит, как можно справедливо наказать сладкоежку. Ярославец может или отделаться штрафом, или поработать на благо города, или же даже сесть в тюрьму.

Другое ЧП, достойное Винни-Пуха, произошло во Фрунзенском районе Ярославля. Там маленькая девочка застряла головой в горшке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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