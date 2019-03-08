В Ярославском перинатальном центре умерли новорожденные двойняшки

СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-08T20:51:08+03:00

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Сегодня, 8 марта, в Ярославском областном перинатальном центре случилось несчастье – умерли двое новорожденных двойняшек, сообщают 76.ру.

Дети появились на свет намного раньше срока. На данный момент врачи не сообщают о патологиях или их отсутствии, так как разглашение такой информации запрещено. Однако, в департаменте здравоохранения обещают провести тщательную проверку.

Как сообщил главврач перинатального центра Дмитрий Гурьев корреспонденту 76.ру, первый раз за консультацией мама умерших двойняшек только на днях обратилась за консультацией сюда, до этого она посещала частные клиники.

Так же Дмитрий Гурьев отметил, что, по просьбе родителей, им выдали направление в федеральную клинику. Но почему-то женщину госпитализировали именно в ярославскую «перинаталку».

Кроме того, женщина поступила на раннем сроке – 21 неделя. Однако, российское законодательство считает жизнеспособными детей, родившихся с 22-й…

ИСТОЧНИК KP.RU