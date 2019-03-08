На ярославского ведущего во время подготовки сюжета набросился крокодил
Крокодил попытался укусить Сергея Муканова
Сергей Муканов / facebook.com
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В Ярославском цирке во время съемок сюжета произошел курьез: на телеведущего Сергея Муканова попытался напасть крокодил. К счастью, инцидент оказался, скорее, смешным: животное было небольшого размера, а сам Сергей – проворнее хищника. К тому же, на помощь подоспел дрессировщик.
- Если не очень любите свою тёщу, приводите её в цирк! – шутит на своей странице в соцсетях ведущий.
Напомним, в начале февраля в Ивановской области цирковая обезьяна напала на двухгодовалую девочку. Ребенку потребовалась помощь врачей
Крокодил напал на телеведущего в Ярославле.Видео: Сергей Муканов / facebook.com
ИСТОЧНИК KP.RU