На ярославского ведущего во время подготовки сюжета набросился крокодил

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-08T16:45:57+03:00

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В Ярославском цирке во время съемок сюжета произошел курьез: на телеведущего Сергея Муканова попытался напасть крокодил. К счастью, инцидент оказался, скорее, смешным: животное было небольшого размера, а сам Сергей – проворнее хищника. К тому же, на помощь подоспел дрессировщик.

- Если не очень любите свою тёщу, приводите её в цирк! – шутит на своей странице в соцсетях ведущий.

Напомним, в начале февраля в Ивановской области цирковая обезьяна напала на двухгодовалую девочку. Ребенку потребовалась помощь врачей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/696064" frameborder="0"></iframe> Крокодил напал на телеведущего в Ярославле.Видео: Сергей Муканов / facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU