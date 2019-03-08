2019-03-08T16:45:57+03:00
Происшествия

На ярославского ведущего во время подготовки сюжета набросился крокодил

Крокодил попытался укусить Сергея Муканова
Роман Рыжиков
Поделиться:
Сергей Муканов / facebook.comСергей Муканов / facebook.com
Изменить размер текста:

В Ярославском цирке во время съемок сюжета произошел курьез: на телеведущего Сергея Муканова попытался напасть крокодил. К счастью, инцидент оказался, скорее, смешным: животное было небольшого размера, а сам Сергей – проворнее хищника. К тому же, на помощь подоспел дрессировщик.

- Если не очень любите свою тёщу, приводите её в цирк! – шутит на своей странице в соцсетях ведущий.

Напомним, в начале февраля в Ивановской области цирковая обезьяна напала на двухгодовалую девочку. Ребенку потребовалась помощь врачей

Крокодил напал на телеведущего в Ярославле.Видео: Сергей Муканов / facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24