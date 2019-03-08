В Рыбинске на дамбе-шлюзе перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-08T13:51:12+03:00

К счастью, спасатели сообщили, что пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Сегодня, 8 марта, в Рыбинске произошло серьезное ДТП. На дамбе-шлюзе перевернулась легковушка. Авария случилась около 10:50. На место выезжали спасатели ПСЧ-16.

- Пострадавших нет. – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, это не единственный «перевертыш» сегодня. На дороге Ярославль-Рыбинск с дороги вылетел «УАЗ Патриот» и оказался на крыше в кювете. К счастью, и в этом ДТП обошлось без пострадавших.

Пользователи социальных сетей винят в высокой аварийности гололед и не обработанные дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU