В Рыбинске на дамбе-шлюзе перевернулась легковушка
О происшествии рассказали в региональном управлении МЧС
К счастью, спасатели сообщили, что пострадавших нетФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 8 марта, в Рыбинске произошло серьезное ДТП. На дамбе-шлюзе перевернулась легковушка. Авария случилась около 10:50. На место выезжали спасатели ПСЧ-16.
- Пострадавших нет. – прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отметим, это не единственный «перевертыш» сегодня. На дороге Ярославль-Рыбинск с дороги вылетел «УАЗ Патриот» и оказался на крыше в кювете. К счастью, и в этом ДТП обошлось без пострадавших.
Пользователи социальных сетей винят в высокой аварийности гололед и не обработанные дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU