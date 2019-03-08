Мэр Владимир Волков поздравил ярославских девушек с Международным женским днем

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-08T12:39:37+03:00

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8 марта мэр Ярославля Владимир Волков поздравил жительниц города с Международным женским днем.

- Пусть любые хлопоты принесут вам успех в делах и свершение всего задуманного, а забота о близких вернётся радостью и благодарностью!

По словам мэра, 8 марта олицетворяет женскую красоту и материнскую заботу.

Также он согласился с губернатором, что это праздник весеннего обновления.

Градоначальник пожелал девушкам приятных сюрпризов и незабываемых моментов

- Спасибо вам, что и в кругу семьи, и на самой важной работе вы сохраняете чуткость и отзывчивость, проявляете бескорыстное участие к окружающим, - добавил мэр.

Губернатор Дмитрий Миронов тоже поздравил женщин с 8 марта и пожелал им внимания и заботы

ИСТОЧНИК KP.RU