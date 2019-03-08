2019-03-08T12:39:37+03:00
Общество

Мэр Владимир Волков поздравил ярославских девушек с Международным женским днем

Поздравление с 8 марта от мэра Ярославля
Роман Рыжиков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Владимир Волков / vk.comФото: Владимир Волков / vk.com
Изменить размер текста:

8 марта мэр Ярославля Владимир Волков поздравил жительниц города с Международным женским днем.

- Пусть любые хлопоты принесут вам успех в делах и свершение всего задуманного, а забота о близких вернётся радостью и благодарностью!

По словам мэра, 8 марта олицетворяет женскую красоту и материнскую заботу.

Также он согласился с губернатором, что это праздник весеннего обновления.

Градоначальник пожелал девушкам приятных сюрпризов и незабываемых моментов

- Спасибо вам, что и в кругу семьи, и на самой важной работе вы сохраняете чуткость и отзывчивость, проявляете бескорыстное участие к окружающим, - добавил мэр.

Губернатор Дмитрий Миронов тоже поздравил женщин с 8 марта и пожелал им внимания и заботы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске на дамбе-шлюзе перевернулась легковушка
На дороге Ярославль-Рыбинск перевернулся джип
Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославских девушек с 8 марта
В Ярославле из-за мусора эвакуировали целый торговый центр
«Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счетом 5:2 и вышел во второй раунд плей-офф
В Ярославле прошли конно-спортивные соревнования в рамках «Кубка Федераций»
В Рыбинске провели проверку и выяснили, где нелегально торгуют весенними букетами
В Ярославле 19 тысяч человек отказались от просмотра телевизора
Дорогие стулья, барная стойка и напольная ваза: приставы арестовали мебель в гостинице за долг в миллион рублей
На 8 марта в Ярославле будет облачно, но тепло
Родился в рубашке: в Ярославле рядом с пешеходом столкнулись три машины, а он пошел дальше
Ярославские школьники сходили на экскурсию в крупную IT-компанию
На Масленице в Ярославле можно будет попробовать 60 видов блинов
Судебные приставы Ярославля поздравили воспитанниц детского дома с Международным женским днем
В Ярославле водитель помогла упавшему под троллейбус мальчику
В Ярославской области на мемориале ВОВ заменят доску, на которой забыли указать фамилию погибшего героя
В Ярославле девочка застряла головой в горшке
В Ярославле стартовали соревнования по художественной гимнастике
Радуют сердца эти два кольца: Ярославец украл из квартиры друга ювелирные украшения и отнес их в ломбард
Житель Ярославского района распилил трансформатор и утащил к себе на участок
Хотел сжечь собственную мать: в Ярославле наградили полицейских, спасших женщину из огня
Предпринимательница из Ярославской области нарушила закон, устроив в свой магазин иностранную гражданку
В Ярославской области цыганка с подельницей украли у бабушек почти 500 тысяч рублей
Стрелявший в соседей из-за кота ярославец предстанет перед судом
Ярославцы узнают, из чего на самом деле готовят еду для школьников
Реорганизация больницы на Резинотехнике: после стихийного митинга власти попробовали объяснить жителям, что к чему
Это была «акция протеста»: в Рыбинске нашли мужчин, опрокидывавших мусорные баки
В Рыбинске машина ФСИН врезалась в автобус