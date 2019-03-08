Мэр Владимир Волков поздравил ярославских девушек с Международным женским днем
8 марта мэр Ярославля Владимир Волков поздравил жительниц города с Международным женским днем.
- Пусть любые хлопоты принесут вам успех в делах и свершение всего задуманного, а забота о близких вернётся радостью и благодарностью!
По словам мэра, 8 марта олицетворяет женскую красоту и материнскую заботу.
Также он согласился с губернатором, что это праздник весеннего обновления.
Градоначальник пожелал девушкам приятных сюрпризов и незабываемых моментов
- Спасибо вам, что и в кругу семьи, и на самой важной работе вы сохраняете чуткость и отзывчивость, проявляете бескорыстное участие к окружающим, - добавил мэр.
Губернатор Дмитрий Миронов тоже поздравил женщин с 8 марта и пожелал им внимания и заботы
ИСТОЧНИК KP.RU