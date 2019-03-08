2019-03-08T14:02:10+03:00
Происшествия

На дороге Ярославль-Рыбинск перевернулся джип

Информация о пострадавших уточняется
Роман Рыжиков
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Фото: "Жесть Ярославль" / vk.comФото: "Жесть Ярославль" / vk.com
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Сегодня, 8 марта, на дороге Ярославль-Рыбинск перевернулся джип. «УАЗ Патриот» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся на крышу. Очевидцы аварии сообщают, что обошлось без пострадавших. На фото с места ДТП видно, что водитель смог выбраться из машины самостоятельно.

- Вас ждут дома! – пишет девушка, приславшая фотографии ДТП в группу «Жесть Ярославль» Вконтакте. - Хорош гнать!

Другие пользователи пишут, что на дорогах очень сильный гололед, что может привести к подобным последствиям

Еще одно необычное ДТП попало на уличные камеры видеонаблюдения: в Ярославле рядом с пешеходом столкнулись три машины, а он пошел дальше

ИСТОЧНИК KP.RU

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