Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославских девушек с 8 марта

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-08T12:13:34+03:00

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Сегодня, 8 марта, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил прекрасную половину жителей региона с Международным женским днем и назвал этот праздник символом торжества красоты и обновления природы.

Восхищаясь оптимизмом и энергией особенно губернатор отметил умением сочетать профессиональные достижения с женственностью и обаянием.

- Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом, – сказал Миронов. - Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внимания и заботы родных и близких людей!

ИСТОЧНИК KP.RU