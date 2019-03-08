В Ярославле из-за мусора эвакуировали целый торговый центр

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-08T11:49:46+03:00

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Вечером 7 марта в Ярославле произошла очередная эвакуация одного из торговых центров. На этот раз тревогу забили в «Леруа Мерлен» во Фрунзенском районе. ЧП произошло уже перед самым закрытием.

Сотрудников и посетителей вывели из здания из-за трех коробок, оставленных кем-то. На место приехали спасатели, медики и полиция. К счастью, оказалось, что это просто мусор.

Напомним, совсем недавно в центре города эвакуировали ресторан быстрого питания из-за чьей-то забытой сменки.

А к эвакуациям "Ауры" ярославцы скоро начнут привыкать

ИСТОЧНИК KP.RU