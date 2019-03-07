«Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счетом 5:2

7 Март 23:13 2019-03-07T23:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда Дмитрия Квартальнова, переиграв на выезде «Сочи», оформляет свой выход в следующую стадию плейофф. Уверенная домашняя победа нашего «бронепоезда» над сочинскими «леопардами» наглядно показала, что подопечные Дмитрия Квартальнова набрали отличный игровой тонус и готовы досрочно завершить серию на выезде в Сочи. Правда, можно было ожидать от соперников отчаянного сопротивления на своем льду «Большого». Да и как-то интереснее было бы ярославским болельщикам вживую наблюдать победное завершение серии именно дома, в «Арене-2000». Был, кстати, и некоторый материальный интерес для продолжения серии, поскольку ажиотаж в Сочи после первой их победы дома дал определенный всплеск числа зрителей на трибунах ледового дворца «Большой» во втором матче. Но удивительным образом на третьей игре в Сочи ажиотаж как-то не отмечался. На трибунах было пустовато для плейофф, зато на льду «Большого» было не до того. Там было жарковато весь первый период и большую часть второго. И что бросалось в глаза, так это дальнейшая отработка игры команды Дмитрия Квартальнова в так называемую «мельницу» в зоне атаки. Если в прошлых играх только во вторых периодах «бронепоезд», навязывая в зоне атаки мощное давление, позволяющее подолгу владеть шайбой, обеспечивал тем самым себе возможность поочередной замены игроков за счет ближней скамейки и не позволяя того же соперникам, то на этот раз питомцы Квартальнова с известной долей игровой наглости выдали такой трюк даже при дальней скамейке! Удивительно было и то, что сочинцы даже при своей ближней скамейке запасных оказывались лишенными этим воспользоваться. Правда, сочинцы смогли воспользоваться другим. Свой первый шанс поиграть в большинстве «Сочи» в первом периоде реализовал на 11-й минуте. Но лидерство хозяев продлилось только 4 минуты. Именно через этот временной промежуток выстрелила заготовка Дмитрия Квартальнова: когда выскочивший на подмогу со скамейки юный Даниил Мисюль стрельнул по воротам Шикина, которого ловко перекрывал Андрей Локтионов – 1:1. Это был его первый гол в плейофф! Самые яркие события начались после перерыва. Нащупав слабинку у Шикина при бросках со средних дистанций, «бронепоезд» дублем Павла Красковского поверг хозяев в шок. Счет 3:1 был для «Сочи» почти приговором, но только почти. Потому что хозяевам удалось продавить нашего шведа Стаффана Кронвалла на «пятачке» и добить шайбу в ворота Александра Салака. Если бы они знали, что это было их лебединой песней! До конца периода «бронепоезд» двумя выстрелами добил «леопардов». Сначала Даниил Апальков также с «выходом из-за печки», то есть со скамейки, реализовал «лишнего», а под занавес периода могучим щелчком Якуба Накладала в матче была поставлена победная точка. После этого у «Сочи» никаких аргументов против «бронепоезда» не осталось. Третий период больше напоминал тренировку на черноморском курорте. Все уже было ясно.

«Сочи» - «Локомотив» - 2:5 (1:1;4:1;0:0)

Счет в серии до 4-ех побед – 2:4

ИСТОЧНИК KP.RU