2019-03-07T22:20:08+03:00
Общество

В Ярославле прошли конно-спортивные соревнования в рамках «Кубка Федераций»

На открытие мероприятия приехал мэр Владимир Волков
Екатерина РЯБЦЕВА
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Состязания прошли в конно-спортивной школе, которая находится в Заволжском районе/ФОТО: официальный портал города ЯрославляСостязания прошли в конно-спортивной школе, которая находится в Заволжском районе/ФОТО: официальный портал города Ярославля
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В Ярославле состоялся региональный этап «Кубка Федераций» по конному спорту. Состязания прошли в конно-спортивной школе, которая находится в Заволжском районе. Открывал мероприятие мэр Ярославля Владимир Волков. Соревнования состоят из нескольких этапов, на каждом этапе участники преодолевают разные высоты – от 70 до 120 сантиметров. Всего в ярославском «Кубке Федераций» приняли участие 56 конных спортсменов из Вологды, Рыбинска, Иванова, Костромы и Ярославля.

— Это соревнование является стартовым в нашей новой региональной серии, задуманной федерацией конного спорта Москвы в целях укрепления спортивного взаимодействия между региональными федерациями конного спорта, — рассказал Максим Ягунов, исполнительный директор федерации конного спорта города Москвы.

Финальные соревнования пройдут в Москве в августе 2019 года. Первые три победителя получат награды. В соревнованиях в Ярославле победил ярославец Алексей Горбов – тренер конно-спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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