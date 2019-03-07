В Рыбинске провели проверку и выяснили, где нелегально торгуют весенними букетами

7 Март 21:13 2019-03-07T21:13:24+03:00

Всего за предпринимателями закрепили 10 мест, которые расположены в разных микрорайонах Рыбинска/ФОТО: пресс-служба администрации города Рыбинска

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Власти Рыбинска начали проводить рейды, в ходе которых будут выяснять, кто и где торгует на улицах живыми цветами. Впервые в 2019 году для праздничной торговли утвердили места, на которых официально можно купить букет. В остальных точках торговля запрещена, и уличные торговцы могут попасть под административное правонарушение.

Всего за предпринимателями закрепили 10 мест, которые расположены в разных микрорайонах Рыбинска.

– Предпринимателям нужно было обратиться в отдел потребительского рынка, получить специальное разрешение и избежать ненужных проблем, грозящих административным штрафом, – рассказала Евсеева Снежана, ведущий специалист потребительского рынка товаров и услуг.

Сегодня, 7 марта, специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг проверили две точки на пересечении улиц Чкалова и Кирова. Оказалось, что там цветы продавать было запрещено. На нарушителей составили протокол об административном правонарушении.

Первый раз торговцы получат предупреждение, а в следующий раз их ждет штраф от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU