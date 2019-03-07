СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-07T17:30:05+03:00

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В Ярославле 19 тысяч человек отказались от просмотра телевизора. Такие выводы можно сделать из данных отчета компании Mediascope, которая занимается измерением аудитории. Если в 2017 году среднесуточное количество телезрителей старше 4 лет в городе составляло чуть более 412,8 тысяч человек, то в 2018 году – только 393,9 тысячи. Отток среди мужчин составил 7,3 тысячи, среди женщин - 11,6 тысяч. Среди жителей от 18 до 34 телеаудитория сократилась на 16 тысяч человек, среди людей от 35 до 54 лет – на 5 тысяч. Зато прирост примерно в 150 человек появился в категории от 4 до 17 лет, а также на 2,3 тысяч – в категории старше 54 лет.

По среднемесячным показателям отток тоже отмечен – около 3 тысяч человек в месяц.

Напомним, в связи с переходом на цифровое вещание в Ярославской области многие, не разобравшись, накупили ненужных телеприставок. Мы выяснили, можно ли их сдать обратно в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU