2019-03-07T17:02:52+03:00
Общество

Дорогие стулья, барная стойка и напольная ваза: приставы арестовали мебель в гостинице за долг в миллион рублей

Если организация не вернет долг, то имущество будет реализовано
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы Ярославской области арестовали имущество гостиницы, которая задолжала другой организации более 1 миллиона рублей. Фирма-кредитор дала необходимые для бизнеса деньги, но назад их не получила. Суд постановил вернуть крупную сумму, но никаких действий руководитель гостиничным бизнесом не предпринял. Тогда приставы пришли в отель и арестовали дорогую мебель: стулья, барную стойку, кожаный диван, большую вазу и прочее. Всего получилось 12 предметов. Если бизнесмен не вернет деньги, то мебель будет реализована в счет погашения долга.

Напомним, приставы арестовали магазин на 14 дней, потому что в нем нелегально работала женщина-иностранка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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