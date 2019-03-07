На 8 марта в Ярославле будет облачно, но тепло

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-07T16:22:35+03:00

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В Ярославле в праздничные весенние дни погода не ухудшится, правда солнца ждать тоже не стоит. Ожидается переменная облачность, ночью выпадут осадки в виде снега. 8 марта днем возможен дождь. Ветер юго-западный – 8-13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +4 градусов. Ночью будет похолодание до -7. Горожане должны быть осторожнее на дорогах – будет гололед. В связи с потеплением есть вероятность схода снега с крыш. Видимость не ухудшится – от 6000 до 9000 метров.

Но погода не должна влиять на настроение, ведь впереди ждут длинные выходные, а солнце… оно в сердцах близких!

ИСТОЧНИК KP.RU