Родился в рубашке: в Ярославле рядом с пешеходом столкнулись три машины, а он пошел дальше
Необычное ДТП попало на уличные камеры видеонаблюдения. Произошла авария 6 марта на юго-западной окружной дороге.
На записи видно, что человек начинает переходить дорогу, пара машин притормаживает, чтобы его пропустить, а третья, не успев затормозить, задевает один из остановившихся автомобилей, да еще и машину, двигавшуюся по встречке.
К счастью ни одна из машин не задела пешехода, и он, не останавливаясь, продолжил свой путь, как ни в чем не бывало.
Напомним, 2 марта в Ярославле легковушка протаранила скорую помощь. В итоге медицинская машина опрокинулась на бок. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. А вот пациентка, к которой спешили врачи, скончалась, не дождавшись во время помощи.
Тройное ДТП и пешеход на ЮЗОД в Ярославле. 6.03.19 Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU