Родился в рубашке: в Ярославле рядом с пешеходом столкнулись три машины, а он пошел дальше

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-07T16:20:43+03:00

Пока пешеход переходил дорогу около него столкнулись три машины. Фото: стоп кадр с видео "Ярнет".

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Необычное ДТП попало на уличные камеры видеонаблюдения. Произошла авария 6 марта на юго-западной окружной дороге.

На записи видно, что человек начинает переходить дорогу, пара машин притормаживает, чтобы его пропустить, а третья, не успев затормозить, задевает один из остановившихся автомобилей, да еще и машину, двигавшуюся по встречке.

К счастью ни одна из машин не задела пешехода, и он, не останавливаясь, продолжил свой путь, как ни в чем не бывало.

Напомним, 2 марта в Ярославле легковушка протаранила скорую помощь. В итоге медицинская машина опрокинулась на бок. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. А вот пациентка, к которой спешили врачи, скончалась, не дождавшись во время помощи.

Тройное ДТП и пешеход на ЮЗОД в Ярославле. 6.03.19 Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU