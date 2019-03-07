2019-03-07T15:31:21+03:00
Общество

Ярославские школьники сходили на экскурсию в крупную IT-компанию

Лекции проводит городской молодежный центр управления по молодежной политике мэрии Ярославля
Екатерина РЯБЦЕВА
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В настоящее время в IT-компаниях востребованы не только профильные кадры, но и аналитики, менеджеры, филологи и дизайнеры/ФОТО: Официальный портал города ЯрославляВ настоящее время в IT-компаниях востребованы не только профильные кадры, но и аналитики, менеджеры, филологи и дизайнеры/ФОТО: Официальный портал города Ярославля
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Куда пойти учиться? На этот вопрос помогает ответить городской молодежный центр управления по молодежной политике мэрии Ярославля. Раз в неделю он проводит лекции и экскурсии, чтобы познакомить учеников старших классов с востребованными на рынке труда профессиями.

Недавно школьники сходили в крупную IT-компанию города, чтобы узнать о деятельности IT-специалистов и преимуществах работы в сфере информационных технологий.

— В будущем я бы хотел связать свою жизнь с информационными технологиями, эта сфера привлекает меня своей сложностью. И мне очень интересно заниматься программированием, — рассказал ученик 8"А" класса школы №1 Максим Егоров.

В настоящее время в IT-компаниях востребованы не только профильные кадры, но и аналитики, менеджеры, филологи и дизайнеры. Начинать внедрение в профессию нужно еще в школе – работать с алгоритмами и основами программирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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