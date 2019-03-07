На Масленице в Ярославле можно будет попробовать 60 видов блинов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-07T14:11:15+03:00

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На гастрономическом фестивале, который пройдет на Масленицу в Ярославле, можно будет попробовать 60 видов блинов. Ряды с праздничными угощениями с 8 по 10 марта развернутся на двух площадках. На Советской площади свои блюда предложат рестораны и кафе. Здесь можно будет отведать блинкейки, блинроллы, блинбуреки, блинафли, блинурму и запить все горячими блинтвейном или блиновухой.

А на Первомайском бульваре расположатся гастроэнтузиасты и специалисты по уличной еде. Кормить народ тут чипсами из синей брейтовской картошки, блинами с луковым мармеладом, фермерскими сырами, паштетом из перепелиной печени, ярославским шоколадом и многим другим.

Полная программа Масленицы в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU