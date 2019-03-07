Судебные приставы Ярославля поздравили воспитанниц детского дома с Международным женским днем

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-07T13:41:35+03:00

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В Ярославле судебные приставы поздравили воспитанниц детского дома. К девочкам приехали сотрудники УФССП вместе с председателем Общественного совета Георгием Садчиковым и ветераном ведомства Сергеем Козловым. Гости также поздравили и женский педагогический коллектив детского дома и пожелали прекрасной половине человечества добра, позитива и здоровья. В качестве презентов были вручены сладости, весенние тюльпаны и фрукты. Чтобы отблагодарить представителей власти за визит, воспитанницы показали небольшой концерт: рассказали стихи, посвященные празднику и исполнили песни.

ИСТОЧНИК KP.RU