Судебные приставы Ярославля поздравили воспитанниц детского дома с Международным женским днем
Они привезли сладкие презенты и цветы и побывали на небольшом концерте
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В Ярославле судебные приставы поздравили воспитанниц детского дома. К девочкам приехали сотрудники УФССП вместе с председателем Общественного совета Георгием Садчиковым и ветераном ведомства Сергеем Козловым. Гости также поздравили и женский педагогический коллектив детского дома и пожелали прекрасной половине человечества добра, позитива и здоровья. В качестве презентов были вручены сладости, весенние тюльпаны и фрукты. Чтобы отблагодарить представителей власти за визит, воспитанницы показали небольшой концерт: рассказали стихи, посвященные празднику и исполнили песни.
ИСТОЧНИК KP.RU