2019-03-07T13:17:16+03:00
Общество

В Ярославской области на мемориале ВОВ заменят доску, на которой забыли указать фамилию погибшего героя

Инициативу проявил правнук солдата, который не увидел на реконструированном памятнике имя Григоря Туркоты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Администрация района сообщила, что причиной произошедшего инцидента стала банальная невнимательность/ФОТО: пресс-служба ОНФАдминистрация района сообщила, что причиной произошедшего инцидента стала банальная невнимательность/ФОТО: пресс-служба ОНФ
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В Тутаевском районе местный житель поселка Микляиха обратился во Общероссийский народный фронт с просьбой вернуть на мемориальную доску на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны фамилию своего прадеда – Григория Туркота, убитого в марте 1942 года.

Памятник был открыт в 1965 году. На нем были увековечены имена двух прадедов мужчины – Виктора Воронина и Григория Туркота. После реконструкции монумента имя одного из героев исчезло с новой мемориальной доски.

Администрация района сообщила, что причиной произошедшего инцидента стала банальная невнимательность.

– Мы будем держать ситуацию на контроле, пока одну из досок не переделают. Все павшие за свободу родной земли заслуживают того, чтобы их помнили, – сказал руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Игорь Ямщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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