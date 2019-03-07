В Ярославле девочка застряла головой в горшке
В Ярославле девочка застряла головой в горшке. Инцидент произошел вечером 6 марта во Фрунзенском районе города. Двухгодовалая малышка играла и надела себе на голову пластиковый стульчак. А снять не смогла. Маме тоже не удалось вызволить дочурку из западни. В результате пришлось вызывать спасателей городского Центра гражданской защиты Ярославля.
- Малышка стойко терпела, пока специалисты с помощью бокорезов освободят ее. Все это время спасатели разговаривали с малышкой, чтобы она не испугалась. А на прощание посоветовали использовать горшок строго по назначению, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.
Напомним, похожий случай произошел в Ярославле в прошлом году. Тогда помощь спасателей потребовалась 10-месячному малышу.
ИСТОЧНИК KP.RU