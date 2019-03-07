2019-03-07T12:11:36+03:00
Происшествия

В Ярославле девочка застряла головой в горшке

Родным малышки пришлось вызывать спасателей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле спасатели помогли малышке, застрявшей головой в горшке. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле спасатели помогли малышке, застрявшей головой в горшке. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле девочка застряла головой в горшке. Инцидент произошел вечером 6 марта во Фрунзенском районе города. Двухгодовалая малышка играла и надела себе на голову пластиковый стульчак. А снять не смогла. Маме тоже не удалось вызволить дочурку из западни. В результате пришлось вызывать спасателей городского Центра гражданской защиты Ярославля.

- Малышка стойко терпела, пока специалисты с помощью бокорезов освободят ее. Все это время спасатели разговаривали с малышкой, чтобы она не испугалась. А на прощание посоветовали использовать горшок строго по назначению, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

Напомним, похожий случай произошел в Ярославле в прошлом году. Тогда помощь спасателей потребовалась 10-месячному малышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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