В Ярославле стартовали соревнования по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-07T12:08:27+03:00

Юные спортсменки покажут свое мастерство в групповых и индивидуальных упражнениях

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Сегодня, 7 марта, в Государственном училище олимпийского резерва начались соревнования по художественной гимнастике. В чемпионате области примут участие более ста гимнасток из Ярославского региона, школ Москвы и Казани. Девочки будут показывать групповые и индивидуальные упражнения.

Основная цель «Чемпионата Ярославской области» – выявить среди спортсменок одаренных детей и поддерживать их занятие спортом.

– В нашем регионе этот изящный вид спорта очень популярен, им с огромным удовольствием занимаются более тысячи воспитанниц, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

ИСТОЧНИК KP.RU