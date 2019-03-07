2019-03-07T12:08:27+03:00
Спорт

В Ярославле стартовали соревнования по художественной гимнастике

Юные спортсменки покажут свое мастерство в групповых и индивидуальных упражнениях
Екатерина РЯБЦЕВА
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Основная цель «Чемпионата Ярославской области» – выявить среди спортсменок одаренных детей и поддерживать их занятие спортом/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиОсновная цель «Чемпионата Ярославской области» – выявить среди спортсменок одаренных детей и поддерживать их занятие спортом/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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Сегодня, 7 марта, в Государственном училище олимпийского резерва начались соревнования по художественной гимнастике. В чемпионате области примут участие более ста гимнасток из Ярославского региона, школ Москвы и Казани. Девочки будут показывать групповые и индивидуальные упражнения.

Основная цель «Чемпионата Ярославской области» – выявить среди спортсменок одаренных детей и поддерживать их занятие спортом.

– В нашем регионе этот изящный вид спорта очень популярен, им с огромным удовольствием занимаются более тысячи воспитанниц, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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