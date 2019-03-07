Радуют сердца эти два кольца: Ярославец украл из квартиры друга ювелирные украшения и отнес их в ломбард

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-07T11:43:21+03:00

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В Дзержинском районе 26-летний парень украл из чужой квартиры два золотых кольца. Когда полицейские задержали вора, то он рассказал, как все было. Оказалось, раньше ярославец проживал вместе с хозяином жилища. После того, как молодой мужчина съехал от своего знакомого, он не вернул ему ключи. Когда у парня начались финансовые трудности, то пришлось вспомнить о былом месте жительства. Он решил заглянуть туда, чтобы найти ценные вещи или драгоценности. Два золотых кольца оказались неплохой добычей. Ярославец отнес их в ломбард и получил желанные денежки – 15 тысяч рублей. Хозяин квартиры обратился в полицию.

Полицейские завели уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU