2019-03-07T11:17:43+03:00
Происшествия

Житель Ярославского района распилил трансформатор и утащил к себе на участок

Грабитель хотел сдать его в металлолом, но полицейские задержали предприимчивого мужчину
Екатерина РЯБЦЕВА
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В деревне Мордвиново Ярославского района 33-летний местный житель украл трансформатор. Мужчина решил, что устройство уже не работает, распилил его на части и отнес к себе на участок. Сдать в металлолом награбленное житель не успел – его задержала полиция. Сумма причиненного ущерба составила 7 тысяч рублей. В отношении воришки возбудили уголовное дело по факту кражи. Началось расследование дела.

Напомним, в Ярославле 33-летний мужчина украл из машины магнитолу и автомобильные колонки и шел с похищенными вещами по ночному городу. Полицейские доставили мужчину в участок. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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