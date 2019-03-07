Предпринимательница из Ярославской области нарушила закон, устроив в свой магазин иностранную гражданку
Предпринимательница из Переславля устроила в свой магазин на должность продавца-консультанта женщину, которая не является гражданкой России. Хитрая владелица торговой точки не сообщила об этом в миграционную службу. За это женщину признали виновной в совершении административного правонарушения по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
Теперь магазин не сможет работать 14 суток. Судебные приставы опечатали торговую точку в присутствии понятых. Два дня представители власти приходили на адрес магазина, чтобы проверить, выполняется ли решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU