Предпринимательница из Ярославской области нарушила закон, устроив в свой магазин иностранную гражданку

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-07T10:44:16+03:00

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Предпринимательница из Переславля устроила в свой магазин на должность продавца-консультанта женщину, которая не является гражданкой России. Хитрая владелица торговой точки не сообщила об этом в миграционную службу. За это женщину признали виновной в совершении административного правонарушения по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Теперь магазин не сможет работать 14 суток. Судебные приставы опечатали торговую точку в присутствии понятых. Два дня представители власти приходили на адрес магазина, чтобы проверить, выполняется ли решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU