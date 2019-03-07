2019-03-07T10:09:35+03:00
Происшествия

В Ярославской области цыганка с подельницей украли у бабушек почти 500 тысяч рублей

Пока одна из мошенниц отвлекала хозяек квартиры, вторая проникала во внутрь и находила сбережения
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске в ноябре 2018 года 55-летняя цыганка вместе с родственницей зашли в подъезд дома на улице 9 Мая. Там они позвонили в дверь к 94-летней бабушке. Женщина сказала, что она врач и принесла лекарства. Доверчивая старушка впустила к себе лже-доктора и пригласила на кухню. Пока они беседовали, вторая цыганка проникла в квартиру и украла большие сбережения – 350 тысяч рублей. С деньгами она вышла из квартиры, а чуть позже потратила их.

Немного погодя эта же цыганка, используя рабочую мошенническую схему, зашла домой к 83-летней женщине и украла 75 тысяч рублей.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с причинением крупного и значительного ущерба.

До того, как дело было направлено в суд, подозреваемая возместила бабушкам ущерб и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без исследования доказательств по делу.

Дело направлено в Рыбинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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