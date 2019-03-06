Стрелявший в соседей из-за кота ярославец предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-06T20:51:32+03:00

Мужчина открыл огонь из газового пистолета по 17-летнему подростку и его отцу

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Житель Заволжского района Ярославля, который в ноябре прошлого года стрелял в соседей из газового пистолета, предстанет перед судом. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

ЧП произошло в подъезде одного из домов по улице Папанина. 34-летний мужчина открыл стрельбу по соседям: 17-летнему подростку и его отцу, когда они пытались найти своего кота. Свой поступок он оправдал тем, что был уверен, что люди в подъезде – закладчики, которые прячут наркотики. Теперь у молодого человека обезображено лицо. Его отец получил серьезную травму головы.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемый под стражей. Ему грозит до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU