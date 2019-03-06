2019-03-06T20:34:17+03:00
Общество

Ярославцы узнают, из чего на самом деле готовят еду для школьников

В столовых пройдут дни открытых дверей
Роман Рыжиков
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Во второй половине марта каждую субботу в трех школьных столовых будут дни открытых дверей. Так родители смогут проверить, чем кормят их детей. Сегодня, 6 марта, мэр Владимир Волков и председатель общественного совета отцов области Алексей Таганов проверили, как питаются в школе № 42. Все остальные смогут это сделать с 16 марта.

- Школьные столовые смогут посетить абсолютно все желающие, вне зависимости от того, в какой школе учится их ребёнок, — отметил мэр.

Столики бронировать не придется, но записаться на дегустацию нужно все таки будет. В соцсетях или через руководство школ. Список мест, где можно будет вспомнить вкус детства, будет сформирован в ближайшее время

ИСТОЧНИК KP.RU

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