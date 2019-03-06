Реорганизация больницы на Резинотехнике: после стихийного митинга власти попробовали объяснить жителям, что к чему
Шестого марта жители ярославской Резинотехники вышли на стихийный митинг против закрытия больницы № 7. Сотни людей столпились возле дверей медучреждения , опасаясь, что после объединения больниц останутся без медицинской помощи.
Бушующих пожилых (в основном) людей попытались успокоить прибывшие на место чиновники, но найти общий язык с народом найти не удалось. Решать вопросы на морозе никто не захотел, и вся процессия переместилась в ДК напротив, куда приехали новые действующие лица. Среди них был и мэр Владимир Волков.
- Для жителей района ничего не изменится, - заверил градоначальник. - Они будут получать те же медицинские услуги по тому же адресу, что и раньше. Объединение больниц затронет только административный аппарат. Если вместо четырёх бухгалтеров будет два, на качестве медицинских услуг это никак не скажется.
- Блеф! – выкрикнул кто-то из зала, как передает 76.ру.
Тогда перед взволнованной публикой выступил главврач больницы №3 Владимир Баунов. По его словам, после объединения появилась возможность пользоваться единой лабораторией эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием.
Для того, чтобы все расставить на свои места, было принято решение о создании рабочей группы, первая встреча которой пройдет через неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU