Это была «акция протеста»: в Рыбинске нашли мужчин, опрокидывавших мусорные баки
Вандалы угодили в объектив видеокамер
в Рыбинске нашли мужчин, опрокидывавших мусорные баки. Фото: администрация Рыбинска.
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Полиция Рыбинска установила личности мужчин, которые на протяжении некоторого времени переворачивали мусорные баки на территории города. Ими оказались два местных жителя – 26 и 50 лет.
- Мужчины объяснили свое поведение несогласием с установкой баков в этих местах, - рассказали в пресс-службе УМВД Рыбинска.
Сейчас правоохранители проводят проверку, по окончании которой будет решено, какого наказания заслуживают вандалы.
Напомним, чтобы поймать злоумышленников у контейнерных площадок поставили камеры наблюдения. В итоге нарушители все-таки попали в видеоловушку.
ИСТОЧНИК KP.RU