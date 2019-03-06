Это была «акция протеста»: в Рыбинске нашли мужчин, опрокидывавших мусорные баки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-06T17:51:31+03:00

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Полиция Рыбинска установила личности мужчин, которые на протяжении некоторого времени переворачивали мусорные баки на территории города. Ими оказались два местных жителя – 26 и 50 лет.

- Мужчины объяснили свое поведение несогласием с установкой баков в этих местах, - рассказали в пресс-службе УМВД Рыбинска.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по окончании которой будет решено, какого наказания заслуживают вандалы.

Напомним, чтобы поймать злоумышленников у контейнерных площадок поставили камеры наблюдения. В итоге нарушители все-таки попали в видеоловушку.

ИСТОЧНИК KP.RU