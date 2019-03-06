Лже-газовщики навязывают ярославцам огнетушители и плиты втридорога

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-06T16:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Ярославля предупредила горожан о новом виде мошенничества. По данным властей, в квартиры начали приходить лже-проверяющие газового оборудования и навязывать жителям газовые сигнализаторы, огнетушители и плиты за цены, в десятки раз превышающие их настоящую стоимость.

В сервисной компании АО «Газпром Газораспределение Ярославль» рассказали, что узнать настоящего сотрудника газовой службы можно по удостоверению, логотипу компании на спецодежде. Кроме того, за три дня до проверки, газовщики размещают на информационных досках у подъездов объявления о проведении планового технического обслуживания.

- Если вы сомневаетесь, что человек имеет отношение к газовой службе, позвоните в свою управляющую организацию, вам предоставят исчерпывающую информацию. Хочу также отметить, что сотрудники нашей компании никогда не продают комплектующие к газовому оборудованию и не берут наличных денег с клиентов. Замена и ремонт оборудования производятся только на основании заявок жителей, в согласованные с ними сроки. Мы можем только порекомендовать замену, а не навязываем ее, — рассказала начальник службы внутридомового газового оборудования сервисной компании АО «Газпром Газораспределение Ярославль» Елена Вайкова.

При этом специалисты напомнили, что от настоящих проверок отказываться не стоит. Они положены по закону. В противном случае газ могут отключить. Сейчас в Ярославле от газоснабжения отключены 11 домов. Жители некоторых уже сдали все необходимые документы, и скоро вентиль им откроют вновь. Угроза отключения существует в 20 домах. Услугу им могут отключить 11 марта. Жителей об этом уведомили, теперь они собирают документы и заключают договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU