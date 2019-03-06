В честь 25-летия муниципалитета Ярославля собрались самые первые депутаты города

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-06T16:33:05+03:00

Также в здании мэрии открылась фотовыставка, посвященная круглой дате

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6 марта в мэрии Ярославля прошло торжественное заседание муниципалитета, в котором приняли участие депутаты самого первого и последующих созывов. Посвящено оно было 25-летнему юбилею представительного органа города.

Первый состав был избран в феврале 1994 году, В него входило 22 человека. Первое заседание состоялось 1 марта. Именно этот созыв утвердил герб Ярославля, Устав, бюджет города.

— Это были 90-е годы, городу было нелегко. Бартер, приватизация. Мы привлекли бюджетников в состав первого муниципалитета. Депутатами стали 7 врачей и 5 учителей. Благодаря им органы местного самоуправления вышли на новый уровень и город начал развиваться, — отметил депутат Ярославской областной думы,экс-мэр Ярославля Владимир Волончунас.

Также в честь юбилея в зале заседаний муниципалитета открылась фотовыставка, посвящённая городскому парламенту.

ИСТОЧНИК KP.RU