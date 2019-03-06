На Ярославле-Главном реконструируют платформу, на станциях обновят освещение

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-06T16:12:28+03:00

На инфраструктуру РЖД в Ярославской области в этом году потратят почти 8 миллиардов рублей. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На инфраструктуру РЖД в Ярославской области в этом году потратят почти 8 миллиардов рублей

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На инфраструктуру РЖД в Ярославской области потратят почти 8 миллиардов рублей

На обновление инфраструктуры РЖД в Ярославской области в 2019 году потратят почти 7,9 миллиардов рублей. Об этом говорилось 6 марта на рабочей встрече губернатора региона Дмитрия Миронова и начальника Северной железной дороги Валерия Танаева

По сравнению с прошлым годом объем инвестиций вырос более чем в два раза. Из них более 2 миллиардов рублей потратят на реконструкцию железнодорожных путей, 1,6 миллиарда – на развитие предприятий путевого комплекса и приобретение техники, более миллиарда – на развитие систем энергоснабжения железной дороги. В частности, на ряде станций обновят освещение. На перегоне Козьмодемьянск - Полянки, тяговой подстанции Данилов модернизируют контактную сеть, на участке Петровск- Деболовская – обновят железнодорожную автоматику, реконструируют железнодорожный мост через реку Устье на участке Ростов-Семибратово. Также запланирована реконструкция платформы №3 на вокзале Ярославль-Главный.

ИСТОЧНИК KP.RU