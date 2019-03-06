В Ярославле приставы арестовали фургоны фармацевтической компании за многомилионный долг
На днях судебные приставы арестовали у одной ярославской фармацевтической фирмы несколько тысяч медицинских товаров – суспензии, бахилы, катетеры и шприцы.
Компания задолжала кредиторам крупную сумму – более 26,5 миллионов рублей.
Вчера, 5 марта, в рамках исполнения решения суда, приставы узнали, где находятся машины компании и арестовали их. Они оценили две иномарки с фургонами на 1,3 миллиона рублей.
Недавно судебные приставы наложили арест на 177 препаратов и медицинских изделий и передали их на хранение менеджеру фирмы, пригрозив возбуждением уголовного дела, если он вдруг решил продать арестованные шприцы, бахилы и суспензии.
ИСТОЧНИК KP.RU