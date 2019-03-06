2019-03-06T16:02:36+03:00
Происшествия

В Ярославле приставы арестовали фургоны фармацевтической компании за многомилионный долг

Компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Приставы оценили две иномарки с фургонами на 1,3 миллиона рублей/ФОТО: УФССП по Ярославской областиПриставы оценили две иномарки с фургонами на 1,3 миллиона рублей/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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На днях судебные приставы арестовали у одной ярославской фармацевтической фирмы несколько тысяч медицинских товаров – суспензии, бахилы, катетеры и шприцы.

Компания задолжала кредиторам крупную сумму – более 26,5 миллионов рублей.

Вчера, 5 марта, в рамках исполнения решения суда, приставы узнали, где находятся машины компании и арестовали их. Они оценили две иномарки с фургонами на 1,3 миллиона рублей.

Недавно судебные приставы наложили арест на 177 препаратов и медицинских изделий и передали их на хранение менеджеру фирмы, пригрозив возбуждением уголовного дела, если он вдруг решил продать арестованные шприцы, бахилы и суспензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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