2019-03-06T15:21:02+03:00
Происшествия

Напугавший подростка уличный онанист из Тутаева предстанет перед судом

38-летний мужчина показал девочке возле гаражей больше, чем можно
Роман Рыжиков
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Перед судом в Тутаеве предстанет 38-летний эксгибиционист, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности подростка.

Неприятный инцидент произошел с 15-летней девочкой в ноябре прошлого года возле гаража на улице Советской. Незнакомый мужчины показал ей обнаженное причинное место. Напуганный ребенок обо всем рассказал родителям, которые и вызвали полицию.

Уголовное дело направлено в суд. Извращенцу грозят 440 часов обязательных работ или даже лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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