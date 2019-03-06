Напугавший подростка уличный онанист из Тутаева предстанет перед судом
38-летний мужчина показал девочке возле гаражей больше, чем можно
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Перед судом в Тутаеве предстанет 38-летний эксгибиционист, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности подростка.
Неприятный инцидент произошел с 15-летней девочкой в ноябре прошлого года возле гаража на улице Советской. Незнакомый мужчины показал ей обнаженное причинное место. Напуганный ребенок обо всем рассказал родителям, которые и вызвали полицию.
Уголовное дело направлено в суд. Извращенцу грозят 440 часов обязательных работ или даже лишение свободы до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU