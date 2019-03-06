В Рыбинске продолжается строительство современной школы с химической лабораторией и музыкальным блоком

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-06T13:27:32+03:00

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В Рыбинске на улице Тракторной продолжается строительство школы. Подрядчик должен завершить работы уже к 1 сентября 2020 года.

По плану здание общеобразовательной школы в микрорайоне Слип строители возведут за два года. На первом этапе – строительство самой коробки, далее планируется внутренняя отделка и покупка мебели – столов, парт и интерактивных досок. Этот проект финансируется из федерального и областного бюджета, а также софинансируется из городской казны.

Всего на проект будет потрачено 650 миллионов рублей. Подрядной организацией стала выигравшая конкурс ярославская фирма «Техмонтаж». Ранее они уже строили объекты социальной инфраструктуры.

По плану здание разделят на 4 блока. В первом блоке будут обучаться ученики начальной школы – с 1 по 4 класс. Во втором разместятся ребята основной средней школы – 5-11 класс. Еще один блок будет предоставлен под музыкальную школу, а последнюю часть здания займут медицинский кабинет, пищеблок, физическая и химическая лаборатории и спортзал.

Всего образовательное учреждение вместит 786 человек. Это позволит закрыть три старые школы микрорайона – №14, 16 и 35.

ИСТОЧНИК KP.RU