Осужденные Ярославской области встретили Масленицу: бегали в мешках, ели блины и показывали свои таланты

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-06T12:51:25+03:00

Каждая команда придумала себе название, девиз и форму, в которой будет выступать, а также номера художественной самодеятельности/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Масленица – исконно праздник русского народа. На днях проводить зиму собрались осужденные исправительных колоний из Углича, Рыбинска и Ярославля.

Всего в спортивно-массовом мероприятии участвовало 6 команд, в составе которых было около 40 человек.

Готовиться к такому масштабному событию начали еще в ноябре. Каждая команда придумала себе название, девиз и форму, в которой будет выступать, а также номера художественной самодеятельности.

Организовывала и проводила Масленицу ярославская колония №8. Осужденные украсили территорию и создали для гостей праздничное настроение.

Праздничная программа состояла из конкурсов и испытаний. Команды проявили смекалку и физические навыки. Самым зрелищным моментом стало состязание «ледяной столб»: участники должны были преодолеть семиметровый снаряд ради специального приза. Также в программе были вышибалы, снежный тир, мешочные бои, «тачка», прыжки в мешках, метание блинов, «три ноги», ходули, «санки» и перетягивание каната.

Оценивали выступления и участие в конкурсах представители Общественной наблюдательной комиссии региона и Общественного совета УФСИН, Департамента физической культуры, спорта и молодежной политике Правительства Ярославской области и сотрудников пенитенциарного ведомства под руководством председателя Общественного совета УФСИН Юрия Смирнова.

Самой приятной частью праздника стало поедание блинов. Повар местной столовой испек лакомство прямо на свежем воздухе.

Победителем состязаний стала команда ярославской колонии №8. На втором месте оказался коллектив рыбинской колонии №2, а на третьем – колония №1 города Ярославля.

Жюри отметили творческие таланты осужденных отдельной номинацией. Самыми одаренными стали члены команды рыбинской колонии №12, второе место заняли участники рыбинской колонии №8, а завершили список представители ярославской колонии №8.

Всех участников наградили медалями, дипломами и сладкими призами.

ИСТОЧНИК KP.RU