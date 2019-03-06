В Ярославской области водитель предъявил сотрудникам ГИБДД поддельные права
Удостоверение отправили на экспертизу, а после возбудили уголовное дело
Мужчина сознался, что подделал документФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Сотрудники ГИБДД на 134 км трассы «Москва-Холмогоры» остановили водителя ГАЗа. 52-летний мужчина подал им свое водительское удостоверение для проверки, но дорожные полицейские заподозрили неладное. Им показалось, что документ поддельный. Они отправили права для исследования в ЭКЦ УМВД, где подозрения подтвердились: водительское удостоверение было сделано с помощью ксерокса. Мужчина сознался, что подделал документ. По факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU