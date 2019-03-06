2019-03-06T11:32:57+03:00
Общество

Как провести декрет с пользой: ярославская служба занятости обучила новым специальностям уже 200 женщин

Сначала мамы проходят профориентационную работу, чтобы определиться с профессией
Екатерина РЯБЦЕВА
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Самыми востребованными профессиями у женщин являются специальности бухгалтера, парикмахера, менеджера по персоналу и другие/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиСамыми востребованными профессиями у женщин являются специальности бухгалтера, парикмахера, менеджера по персоналу и другие/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В Ярославле служба занятости помогает женщинам в декрете получить профессиональное обучение или повысить квалификацию. Директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина сообщила, что для мам с детьми до трех лет проводится профориентационная работа.

– Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу профессионального обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте, – комментирует Лаура.

Всего за 2018 год служба занятости обучила 210 женщин, находящихся в декрете.

Самыми востребованными профессиями у женщин являются специальности бухгалтера, парикмахера, менеджера по персоналу, делопроизводителя, художника компьютерной графики, мастера маникюра, портного и специалиста в сфере управления государственными и муниципальными закупками и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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