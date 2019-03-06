Как провести декрет с пользой: ярославская служба занятости обучила новым специальностям уже 200 женщин
В Ярославле служба занятости помогает женщинам в декрете получить профессиональное обучение или повысить квалификацию. Директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина сообщила, что для мам с детьми до трех лет проводится профориентационная работа.
– Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу профессионального обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте, – комментирует Лаура.
Всего за 2018 год служба занятости обучила 210 женщин, находящихся в декрете.
Самыми востребованными профессиями у женщин являются специальности бухгалтера, парикмахера, менеджера по персоналу, делопроизводителя, художника компьютерной графики, мастера маникюра, портного и специалиста в сфере управления государственными и муниципальными закупками и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU