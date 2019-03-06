В Ярославской области сотрудники ГИБДД останавливают женщин-водителей, чтобы подарить им цветы
Такая акция поднимает дамам настроение и помогает быть более ответственными на дорогах
На помощь сотрудникам ГИБДД пришли юные воспитанники детского сада «Ленок»/ФОТО: Управление УМВД России по Ярославской области
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В Гаврилов-Ямском районе стартовала акция «Цветы для автоледи». Сотрудники дорожной полиции останавливают автомобили, но не для того, чтобы строго проверить документы, а потому что хотят подарить дамам цветы и поздравить с наступающим Международным женским днем.
Помимо поздравлений, женщины услышат небольшие пожелания об отвественности на дорогах. На помощь сотрудникам ГИБДД пришли юные воспитанники детского сада «Ленок». Они подготовили для женщин-водителей стихи и памятки «Семь правил безопасной поездки в автомобиле с ребенком».
Акция поднимает женщинам настроение, и они с радостью продолжают свой путь!
ИСТОЧНИК KP.RU