Из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре
Проезд и стоянку на улице Володарского запретят 10 марта
10 марта из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре.Фото: Мэрия Ярославля
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10 марта в центральной части Ярославля ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии города. Причиной станет футбольный матч на стадионе «Шинник». Ярославцы сыграют с командой «Балтика» из Калининграда.
Ограничение вводится на участке улицы Володарского - от улицы Свободы до улицы Свердлова. С 7 часов утра и до окончания матча здесь будет запрещена стоянка и остановка машин по четной и нечетной стороне улицы. А с 13 часов и до окончания матча запретят и проезд.
Планируйте свои поездки с учетом этой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU