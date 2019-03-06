2019-03-06T09:42:21+03:00
Общество

Из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре

Проезд и стоянку на улице Володарского запретят 10 марта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
10 марта из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре.10 марта из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

10 марта в центральной части Ярославля ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии города. Причиной станет футбольный матч на стадионе «Шинник». Ярославцы сыграют с командой «Балтика» из Калининграда.

Ограничение вводится на участке улицы Володарского - от улицы Свободы до улицы Свердлова. С 7 часов утра и до окончания матча здесь будет запрещена стоянка и остановка машин по четной и нечетной стороне улицы. А с 13 часов и до окончания матча запретят и проезд.

Планируйте свои поездки с учетом этой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области сотрудники ГИБДД останавливают женщин-водителей, чтобы подарить им цветы
Ярославль встал в ледяные пробки
В Рыбинске женщина оставила трех шпицев в камере хранения магазина и пошла за покупками
Жителей области просят помочь больному малышу из Рыбинска
«Локомотив» на родном льду разбомбил «Сочи»
«Буревестник» оторвался от «Купола»
Директором городского предприятия «Центр» стал Михаил Писарец
Пьяный сварщик автосервиса угнал авто клиента в Ярославле
Люки с надписью «Рыбинскъ» и новый асфальт: как хотят облагородить главную улицу Рыбинска
Летом в Ярославле на месте гостиницы «Чайка» начнется строительство IТ-центра
Жителя Ярославля осудили на три с половиной года за кражу телефона
В Ярославле ушел из жизни настоятель храма Параскевы Пятницы на Туговой горе
Руководителем ярославского «Спецавтохозяйства» назначен бывший чиновник из Архангельской области
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается гололед и метель
В Ярославле нашли в продаже опасные сардельки
Можно ли школьникам носить еду из дома: ответ мэрии Ярославля
Предприниматель Ярославской области не платил зарплату сотрудникам с лета прошлого года
В Павловской роще Ярославля поселилась сова
Дмитрий Миронов оказался пятнадцатым с конца в рейтинге образованности губернаторов России
В Ярославле поймали очередного наркодилера, продающего синтетические наркотики
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя