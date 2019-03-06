Из-за футбольного матча в Ярославле ограничат движение в центре

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-06T09:42:21+03:00

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10 марта в центральной части Ярославля ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в мэрии города. Причиной станет футбольный матч на стадионе «Шинник». Ярославцы сыграют с командой «Балтика» из Калининграда.

Ограничение вводится на участке улицы Володарского - от улицы Свободы до улицы Свердлова. С 7 часов утра и до окончания матча здесь будет запрещена стоянка и остановка машин по четной и нечетной стороне улицы. А с 13 часов и до окончания матча запретят и проезд.

Планируйте свои поездки с учетом этой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU