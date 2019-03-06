В Рыбинске женщина оставила трех шпицев в камере хранения магазина и пошла за покупками
Необычную картину увидели покупатели в одном из магазинов в Рыбинске Ярославской области. Женщина пришла в продуктовый за покупками вместе с тремя шпицами. Но так как в торговый зал с собаками вход запрещен, хозяйка не придумала ничего другого, как посадить питомцев в один из шкафчиков, где покупатели оставляют сумки. Момент, как уже закупившись всем необходимым, женщина забирает своих малышей заснял на видео один из покупателей и выложил в соцсети.
Пост вызвал множество негативных откликов.
- Вот, что с людьми делает лень! Ты или с собаками гуляй, или в магазин иди. Здравый человек совмещать не будет. А если нагадят? Она уберёт? - пишут одни.
Другие не столь критичны к барышне.
- Ну, засунула в ячейку и ничего, там же отверстия крупные. Ничего им не будет за 10 минут, - пишут в комментариях.
Одна из участниц группы «Подслушано в Рыбинске» в «ВКонтакте» вспомнила, что видела эту девушку раньше. Она посадила собаку в корзинку, а корзинку поставила в тележку. Но продавцы сделали замечание. Видимо, камера хранения стала единственной придуманной хозяйкой альтернативой.
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В Рыбинске шпицев оставили в камере хранения. Видео: "Подслушано в Рыбинске"/vk.com.
ИСТОЧНИК KP.RU