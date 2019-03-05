2019-03-05T22:41:03+03:00
Спорт

«Локомотив» на родном льду разбомбил «Сочи»

Ярославские хоккеисты вернули себе лидерство в серии
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Два поражения ярославского «Локомотива» в Сочи вызвали тревожные ожидания среди поклонников ярославской команды. Создалось впечатление, что опытным сочинцам удалось подобрать ключи (или отмычки) против плотной обороны подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Молодежь «бронепоезда» могла не выдержать психологического давления от необходимости обязательно побеждать дома перед своими болельщиками в пятой игре серии. Оказалось, что с нервишками у молодых ярославцев все в порядке, а их бойцовские качества в этом ответственном матче были продемонстрированы ярко. Но не сразу. Надо отметить, что Квартальнов сделал небольшие перестановки в составе. Место в «рамке» было доверено многоопытному Александру Салаку, который в итоге заработал «сухарь», несколько раз выручив команду в опаснейших ситуациях. А другая новинка была в линии защиты, где появился юный Даниил Мисюль. Но юность ему нисколько не помешала отыграть надежно.

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Первый период ярославцы провели предельно аккуратно, чем создали ощущение, что остерегаются «леопардов». Но это было обманчиво, потому что второй перегон, то есть период, показал в действии домашнюю заготовку Квартальнова, наработанную по ходу сезона. И состояла она в том, что команда в атаке использовала преимущество ближней скамейки и в ходе затяжной атаки игроки могли ловко заменяться, тогда как сочинцам такое было недоступно. В конце концов, умотав все пятерку «Сочи» вместе с голкипером Шикиным, которого никак не могли пробить в прошлой игре, ярославцы широкой атакой и пасом Артура Каюмова вывели Брендана Козуна на завершающий бросок. Измочаленный Шикин не успел закрыть угол – 1:0. «Бронепоезд», не снижая скорости, продолжил давление по той же схеме и через пять минут уже Козун выводит Каюмова на бросок – 2:0. Но и на этом «бронепоезд» не остановился и не упустил возможность еще раз расстроить «непробиваемого» Шикина. Даниил Апальков с передачи Егора Коршкова реализует «лишнего», чем вынуждает тренеров «Сочи» заменять Шикина, подавленного пробоинами. До конца периода «бронепоезд» мог забить еще, но не получилось. Зато четко получилось удержать добытый перевес, чтобы ехать в Сочи лидером серии.

«Локомотив» - «Сочи» - 3:0 (0:0;3:0;0:0) Счет в серии до 4-ех побед – 3:2.

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» (Ярославль) - «Сочи».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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