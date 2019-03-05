«Буревестник» оторвался от «Купола»

5 Март 22:12 2019-03-05T22:12:04+03:00

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В этом сезоне команда Михаила Терехова уже встречалась с ижевским «Куполом-Родники» два раза, причем, на выезде, и в обоих случаях «Буря» брала верх. А в кубковом матче Ижевск был просто разгромлен. По этой статистике никак нельзя было ожидать того, что началось у «Бури» в первой четверти. Какая-то расхлябанность в действиях приводила к ненужным потерям и промахам, а «Куполу» только этого и надо. Отрыв гостей в счете довольно быстро стал двузначным и все шло к тому, что будет расти и дальше.

Однако перерыв перед второй четвертью несколько взбодрил команду, естественно, под напором Михаила Терехова. По крайней мере ярославцы перестали допускать нелепые потери мяча, на чем гости пытались ловить свою птицу удачи, а заодно и «Буревестник». Игра во второй четверти показала, что «Буре» предстоит добавить в скорости и в точности, ну и конечно прибавить в защите. Но вот та самая защита, которой «Буря» славится, заработала на полную после большого перерыва. На 5-й минуте четверти «Купол» еще наверху – 48:40. Но следующие очки Ижевск смог набрать только в следующей четверти!!! За эти пять с лишним минут «Буря», что называется, мглою кроет. Ни доли секунды гостям даже на подготовку броска, а уж тем более на проход под наш щит. А там еще и блок-шоты в исполнении Андрея Черныша и Артема Бутянковса. Наглухо зажатые гости попытались что-нибудь придумать в ответ на последней десятиминутке. Но что они могли придумать, если их постоянно терзают то Джимми Гивен своими фирменными проходами под щит, где он ухитряется обхитрить ижевских «столбов», то Бутянковс со всех дистанций. А уж против накатов на «данки» гостям возразить было нечего. Правда, наши этим не злоупотребляли. Разыгравшийся Бутянковс просто блистал, отметившись своим традиционным «дабл-дабл» с 24 очками и 10 подборами и как лучший игрок матча. Еще двое у нас набросали «Куполу» по 10 и более очков: Андрей Черныш – 19 и Джимми Гевин – 11. Против такой троицы снайперов аргументов у соперников не нашлось. Этой победой «Буревестник» гарантировал себе выход в плей-офф.

«Буревестник» - «Купол-Родники»(Ижевск) - 75 : 62(13:22, 20:17, 24:9, 18:14)

ИСТОЧНИК KP.RU