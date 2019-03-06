Жителей области просят помочь больному малышу из Рыбинска

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-06T07:58:22+03:00

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Благотворительного фонда «География Добра» обратился к жителям Ярославской области с просьбой помочь малышу из Рыбинска. Максиму Жохову три года. Ему поставлен диагноз - детский церебральный паралич.

- Так распорядилась судьба, что Максим родился семимесячным, три дня находился без вод и получил повреждение головного мозга. К сожалению, он ещё не умеет ни ползать, ни сидеть. Но при всем этом Максим очень жизнерадостный и улыбчивый малыш, всё понимает и начинает говорить: «мама», «баба», «авав» (собака). А еще он очень любит свою сестренку Лизу, которая с большой любовью приглядывает за ним и играет, - рассказали в фонде.

Чтобы улучшить состояние сына, его мама нашла подходящий курс лечения - в реабилитационном центре «Родник» Санкт-Петербурга. По словам женщины, уже после двух курсов в этом медучреждении у Максима прошли приступы, ушла эпи-активность, малыш стал много смеяться, всех узнавать, научился подтягиваться за ручки и переворачиваться, пытается по-своему ползать.

- Проходя курсы реабилитаций, я многому научилась и, теперь, мы по несколько часов занимаемся дома. Но помощь специалистов Максиму нужна регулярно, он должен двигаться дальше и учиться новому! К сожалению, все занятия стоят безумно дорого, - поделилась мама Екатерина.

Семье нужно собрать 371 900 рублей.

Все, кто может и хочет помочь маленькому земляку, может узнать, как это сделать, на сайте Благотворительного фонда «География Добра».

ИСТОЧНИК KP.RU