2019-03-05T20:44:04+03:00
Общество

Директором городского предприятия «Центр» стал Михаил Писарец

Его утвердил совет директоров
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Писарец.Михаил Писарец.Фото: Мэрия Ярославля
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5 марта на заседании совета директоров ярославского акционерного общества «Центр» был избран новый директор предприятия. Им стал депутат муниципалитета Михаил Писарец.

- Основная задача, которая сейчас стоит – наладить устойчивую работу, увеличить количество отчисляемых в городскую казну дивидендов. Ознакомившись с основными параметрами предприятия, считаю, что это достижимо, – отметил он.

Напомним, новый руководитель имеет высшее юридическое образование и опыт управления коммерческой организацией. Кроме этого в феврале этого года Писарец представлял Ярославскую область в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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